Эксперт объяснил рост стоимости газа в Европе

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Рост цен на газ на европейском рынке может быть вызван недостаточными запасами топлива в подземных хранилищах, заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Об этом сообщает RT.

"Есть опасения, что в подземных хранилищах мало газа и зимой его может не хватать. Из-за этого трейдеры накручивают цену на биржевых площадках. Но при этом понятно, что зима может быть теплой и большое количество газа в хранилищах просто может не понадобиться", – сказал он.

По словам Правосудова, трейдеры подогревают излишний ажиотаж и накручивают цены, что приводит к уменьшению объемов потребления газа. Он пояснил, что текущий уровень цен совершенно не характерен для третьего квартала, поэтому их рост может прекратиться при увеличении поставок топлива на рынок. В качестве примера Правосудов привел подачу газа на европейский рынок "Газпромом" через "Северный поток – 2".

"Открывается "Северный поток – 2" – соответственно, есть ожидания увеличения поставок. Или, например, сообщение синоптиков о том, что зима будет аномально теплой, газа понадобится мало, – трейдеры начнут играть на понижение", – пояснил эксперт.

14 сентября цена газа на европейском рынке в очередной раз обновила исторический максимум, преодолев отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF достигла 772,5 доллара за тысячу кубометров, или 63,205 евро за МВт/ч. К 10:30 стоимость выросла до 801,2 доллара за тысячу кубометров, или 65,5 евро за МВт/ч.