На Украине сообщили о высоких ценах на газ

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Украина закупает газ по очень высокой цене, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале "Украина 24".

Свое заявление Витренко сделал во время выступления на форуме YES Brainstorming. Он пояснил, что страна закупает топливо по высокой цене ради энергетической безопасности.

"Несмотря на высокие цены, (мы. – Прим. ред.) импортируем газ на Украину", – подчеркнул спикер.

Витренко заверил, что в подземных хранилищах Украины сейчас имеются накопления в почти 19 миллиардов кубометров газа. Таким образом, был перевыполнен план правительства страны в 17 миллиардов к началу отопительного сезона.

Глава "Нафтогаза" также отметил, что в период с 2016 по 2018 годы страна стартовала в отопительном сезоне с запасами газа порядка 16 миллиардов кубометров.

"То есть у нас сейчас значительно больше газа. С этой точки зрения мы уверенно смотрим на то, что сможем обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон для украинцев", – подчеркнул Витренко.

Ранее глава "Нафтогаза" призывал к санкциям против "Газпрома" за недопуск к поставкам газа других стран. Он также заявлял, что гарантией энергетической безопасности для Украины должны стать контракты с компаниями из Европы на транзит газа..

В ответ председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что газ по "Северному потоку – 2" может быть поставлен уже в ближайший отопительный сезон.