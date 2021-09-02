Первый газ по "Северному потоку – 2" могут поставить до конца года

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что уже в ближайший отопительный сезон по "Северному потоку – 2" может быть поставлен газ. Об этом сообщает ТАСС.

"Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток – 2" на европейский рынок", – сказал он.

Миллер отметил, что российской стороной созданы все мощности, которые необходимы для запуска "Северного потока – 2".

Также глава "Газпрома" добавил, что экспорт российского газа растет не только на западном, но и на восточном направлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Представитель Кремля выразил надежду, что проект сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

20 августа на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 километров по морю.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.

