Песков заявил о скором завершении строительства "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля выразил надежду, что проект сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

"Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и Европы в целом", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что в совместном заявлении по стратегическому партнерству Киева и Вашингтона говорится, что Украина и США рассматривают "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности и по-прежнему выступают против строительства газопровода.

31 августа российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" сообщила о скором завершении пусконаладочных работ на "Северном потоке – 2" для начала поставок.

До этого гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина нуждается в транзите российского газа хотя бы до 2034 года, после истечения срока соглашения с "Газпромом" в 2024 году. Он считает, что только полная загруженность "Северного потока – 2" позволит России отказаться от услуг Киева.