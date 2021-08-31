Работа по укладке второй нитки "Северного потока – 2" находится на финальном этапе

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa
Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" завершает пусконаладочные работы на "Северном потоке – 2" на первой нитке для начала поставок и заканчивает укладку второй нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС.
"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", – отметил топ-менеджер компании.
Специалист добавил, что на данный момент прикладывается максимум усилий, чтобы в ближайшее время "Северный поток – 2" был запущен.
В свою очередь, начальник департамента газового холдинга Александр Иванников сообщил, что "Газпром" не ожидает серьезного влияния запуска "Северного потока – 2" на общие объемы экспорта газа в этом году. По его словам, с учетом разных маршрутов поставок запуск данного проекта существенного влияния на общие объемы экспорта не окажет.
Ранее в Евросоюзе заявили, что оператору "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG, принадлежащему "Газпрому", придется продать газопровод. Отмечалось, что это может понадобиться для того, чтобы привести объект в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: