Работа по укладке второй нитки "Северного потока – 2" находится на финальном этапе

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Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" завершает пусконаладочные работы на "Северном потоке – 2" на первой нитке для начала поставок и заканчивает укладку второй нитки газопровода. Об этом сообщает ТАСС.

"Как вы знаете, в июне была механически завершена укладка первой из ниток, трубы были соединены посредством захлестывания. Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации", – отметил топ-менеджер компании.

Специалист добавил, что на данный момент прикладывается максимум усилий, чтобы в ближайшее время "Северный поток – 2" был запущен.

В свою очередь, начальник департамента газового холдинга Александр Иванников сообщил, что "Газпром" не ожидает серьезного влияния запуска "Северного потока – 2" на общие объемы экспорта газа в этом году. По его словам, с учетом разных маршрутов поставок запуск данного проекта существенного влияния на общие объемы экспорта не окажет.

Ранее в Евросоюзе заявили, что оператору "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG, принадлежащему "Газпрому", придется продать газопровод. Отмечалось, что это может понадобиться для того, чтобы привести объект в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.