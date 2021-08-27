В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток – 2"

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В Евросоюзе считают, что оператору "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG, принадлежащему "Газпрому", придется продать газопровод, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В материале говорится, что это может понадобиться для того, чтобы привести объект в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.

Речь идет о нормах, предполагающих разделение деятельности по добыче и транспортировке газа. В документе говорится, что добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому осуществляется доставка ее газа.

В начале лета "Северный поток – 2" предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на "Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора". Решение пока не вынесено, однако источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы Евросоюза не удастся.

Как стало известно ранее, компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, иначе ФРГ будет выступать за санкции.

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера. Позиция правительства ФРГ возмутила многих пользователей сайта.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.

