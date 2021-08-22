Меркель: если "Северный поток-2" будут использовать "как оружие", ФРГ поддержит санкции

Фото: ТАСС/ POOL/CLEMENS BILAN
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Севернй поток-2" не должен использоваться "как оружие", иначе ФРГ будет выступать за санкции. Об этом она сказала после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает ТАСС.
"Мы дали понять, что в европейских рамках будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие", – подчеркнула Меркель.
По словам канцлера, ФРГ "очень серьезно" относится к переживаниям Украины, связанным с проектом.
Вместе с тем она отметила необходимость обсуждения продления соглашения, по которому транзит газа через Украину будет продолжаться после 2024 года. Меркель уточнила, что Берлин поддержит этот процесс.
Ранее президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американским властям вводить санкции против российских энергетических проектов, в частности "Северного потока – 2". Уточняется, что принимать решения о введении санкций будет министр финансов при условии проведения консультаций с Госсекретарем США.
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