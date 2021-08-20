Строительство "Северного потока – 2" близится к завершению – Путин

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На пресс-конференции после переговоров с Ангелой Меркель Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северного потока – 2" близится к завершению, осталось проложить 15 километров по морю.

Разговоры о том, что строительство "Северного потока – 2" является политическим процессом, – "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение", подчеркнул Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава государства добавил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года. Однако нужно понимание того, сколько газа страна хочет закупать. Он также заявил, что заверил Меркель в полном выполнении РФ договоренностей по украинскому транзиту даже после ее ухода с поста канцлера.

По мнению Путина, транзит газа через Украину будет зависеть от контрактов на поставки и состояния ее ГТС (Гидротехнические сооружения).

Он также отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по "Северному потоку – 2" короче на 2 тысячи километров, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

Ранее Владимир Зеленский сравнил ситуацию вокруг российского газопровода "Северный поток – 2" с плохим фильмом.