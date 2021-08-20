Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:51

Визит Меркель в РФ не принесет подвижек в урегулировании кризиса на Украине – эксперт

политика

Фото: ТАСС/Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ

Эксперт клуба "Валдай" Юлия Мельникова считает, что встреча Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не принесет существенных подвижек в урегулировании украинского кризиса, сообщает ТАСС.

По ее мнению, то, что Меркель сначала посетила Москву, а затем Киев, указывает на понимание со стороны ФРГ приоритетности российской позиции.

"Но пространства для политической игры здесь немного: уступки российской позиции по любому из вопросов грозят предвыборным провалом для партии Меркель и Германии, которая не может рисковать сохранением лидерства в ЕС после смены кабинета", – пояснила Мельникова.

Эксперт полагает, что увязать вопрос соблюдения Минских соглашений Киевом с поставками газа через Украину для России было бы выгодно, но этот сценарий не представляется возможным. Поддержка Киева со стороны США играет здесь серьезную роль, а также американо-германская сделка по Северному потоку, добавила она.

Кроме того, Мельникова считает, что по ситуации в Белоруссии лидеры стран вряд ли смогут найти взаимопонимание. Но в других темах Путину и Меркель удастся найти точки соприкосновения с большой вероятностью.

"Афганистан – хорошая стартовая точка для переговоров. Во-первых, это наиболее актуальная тема международной повестки последних дней, во-вторых, по ней у двух стран нет ни идеологических, ни принципиальных столкновений интересов", – отметила она.

Эксперт также добавила, что вопрос о признании российской вакцины от коронавируса в Европе может стать сквозной темой, учитывая важность немецкого голоса в ЕС и заинтересованность двух стран в перспективном сохранении туристических потоков и гуманитарного диалога.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать