Визит Меркель в РФ не принесет подвижек в урегулировании кризиса на Украине – эксперт

Фото: ТАСС/Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ

Эксперт клуба "Валдай" Юлия Мельникова считает, что встреча Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель не принесет существенных подвижек в урегулировании украинского кризиса, сообщает ТАСС.

По ее мнению, то, что Меркель сначала посетила Москву, а затем Киев, указывает на понимание со стороны ФРГ приоритетности российской позиции.

"Но пространства для политической игры здесь немного: уступки российской позиции по любому из вопросов грозят предвыборным провалом для партии Меркель и Германии, которая не может рисковать сохранением лидерства в ЕС после смены кабинета", – пояснила Мельникова.

Эксперт полагает, что увязать вопрос соблюдения Минских соглашений Киевом с поставками газа через Украину для России было бы выгодно, но этот сценарий не представляется возможным. Поддержка Киева со стороны США играет здесь серьезную роль, а также американо-германская сделка по Северному потоку, добавила она.

Кроме того, Мельникова считает, что по ситуации в Белоруссии лидеры стран вряд ли смогут найти взаимопонимание. Но в других темах Путину и Меркель удастся найти точки соприкосновения с большой вероятностью.

"Афганистан – хорошая стартовая точка для переговоров. Во-первых, это наиболее актуальная тема международной повестки последних дней, во-вторых, по ней у двух стран нет ни идеологических, ни принципиальных столкновений интересов", – отметила она.

Эксперт также добавила, что вопрос о признании российской вакцины от коронавируса в Европе может стать сквозной темой, учитывая важность немецкого голоса в ЕС и заинтересованность двух стран в перспективном сохранении туристических потоков и гуманитарного диалога.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.