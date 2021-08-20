Телефон Меркель зазвонил в начале переговоров с Путиным

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Телефонный звонок раздался в начале встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, проходящей в Кремле, сообщает РИА Новости.

Оказалось, что Меркель забыла выключить свой сотовый. Мелодия прозвучала во время приветственного слова президента РФ.

Сперва, казалось, никто не знал, как реагировать, но затем Меркель достала из кармана телефон и выключила его либо перевела в беззвучный режим.

Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.