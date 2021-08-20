Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В ходе визита в Москву канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает РИА Новости.

Могила Неизвестного Солдата – памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе встречи Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель подписание документов не планируется. Во время переговоров участники планируют обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что во время разговора будет уделено внимание борьбе с пандемией, двусторонним отношениям, а также ситуации в Афганистане и реализации минских договоренностей для мирного урегулирования конфликта на Востоке Украины.

О том, что канцлер Германии посетит столицу России, стало известно 13 августа. По словам немецкого политолога Александра Рара, Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил Минские соглашения, – в этом и заключается цель ее визита в Россию.