Политолог рассказал, с чем связан визит Меркель в Россию

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Немецкий политолог Александр Рар считает, что Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил минские соглашения, – в этом и заключается цель ее визита в Россию, сообщает РИА Новости.

"Она хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию", – сказал Рар в рамках конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что среди обсуждаемых тем будет ситуация в Афганистане и вопрос об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было хотя бы продвигаться", – заявил политолог.

Ранее в Германии озвучили примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, во время визита планируются переговоры с Владимиром Путиным, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.