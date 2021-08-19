Политолог рассказал, с чем связан визит Меркель в Россию

Фото: kremlin.ru
Немецкий политолог Александр Рар считает, что Ангела Меркель не хочет уйти канцлером, который "потерял" Россию и провалил минские соглашения, – в этом и заключается цель ее визита в Россию, сообщает РИА Новости.
"Она хочет завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с Россией. Она не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию", – сказал Рар в рамках конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что среди обсуждаемых тем будет ситуация в Афганистане и вопрос об урегулировании ситуации на востоке Украины.
"Я думаю, что она хочет проложить мостик для своего преемника для того, чтобы по этому мостику можно было хотя бы продвигаться", – заявил политолог.
Ранее в Германии озвучили примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву 20 августа. Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, во время визита планируются переговоры с Владимиром Путиным, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: