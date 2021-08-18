Стала известна примерная программа визита Меркель в Москву

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В Германии озвучили примерную программу визита канцлера Ангелы Меркель в Москву 20 августа, сообщает РИА Новости.

Как сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, во время визита планируются переговоры с Владимиром Путиным, пресс-конференция и возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Отмечается, что темой переговоров руководителей государств может стать ситуация в Афганистане.

Также будут подняты во время визита канцлера ФРГ темы Белоруссии и конфликта на востоке Украины.

"Речь будет идти точно о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Белоруссии", – заявил официальный представитель кабмина ФРГ.

Ранее Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Они прошли по инициативе германской стороны. Лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода "Северный поток –2", а также обсудили контракт на транзит российского газа на Украину и его возможное продление после 2024 года.