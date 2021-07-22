Посол РФ назвал враждебным тон переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2"

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Тональность договоренности Соединенных Штатов и Германии о "Северном потоке – 2" была враждебной, такие настроения противоречат духу переговоров на саммите в Женеве. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России", – приводит слова посла РИА Новости.
Накануне Берлин и Вашингтон заключили соглашение по российскому газопроводу. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В частности, Германия обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины, также ФРГ согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году, рассказала Нуланд.
В среду, 21 июля, "Северный поток – 2" в ходе телефонного разговора обсудили Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода.
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