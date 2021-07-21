Псаки заявила, что США продолжат вводить санкции против "Северного потока – 2"

Фото: depositphotos/romatitov626.gmail.com

Вашингтон продолжит вводить санкции против газопровода "Северного потока – 2", если это потребуется, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду, 21 июля.

"Мы привержены соблюдению закона и продолжим проверять организации, участвующие в деятельности, которая может подпадать под санкции. <...> Да, строительство газопровода завершено на 90%. Мы уверены в действенности этих мер и, конечно, продолжим следовать закону, что включает применение санкций при необходимости", – приводит ее слова ТАСС.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

При этом американский лидер Джо Байден заявлял, что вводить санкции против российского газопровода не имело смысла, так как на момент его вступления в должность проект был выполнен на 90%.

В среду, 21 июля, "Северный поток – 2" в ходе телефонного разговора обсудили Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода.