США попросили Украину воздержаться от критики в вопросе "Северного потока – 2" – СМИ

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Администрация главы Белого дома Джо Байдена призвала Украину не выражать свою позицию во время переговоров США и Германии по поводу "Северного потока – 2". Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется, Вашингтон предупредил Киев, что публичная критика соглашения ФРГ и США по газопроводу может навредить отношениям Соединенных Штатов и Украины. Также в администрации Байдена призвали украинские власти не обсуждать потенциальные планы Берлина и Вашингтона с американским конгрессом, отмечет издание.

Высокопоставленный источник издания из администрации президента США оспорил эту информацию, отметив, что ситуация на самом деле более сложная, однако подробностей не уточнил.

О достижении договоренностей по этому вопросу Берлин и Вашингтон могут объявить 21 июля. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal. Уточнялось, что ФРГ может взять на себя обязательство помогать Киеву по вопросам энергетических проектов и дипломатии.

При этом в раскрытых подробностях сделки, которые ранее опубликовал Bloomberg, говорится, если Москва будет использовать поставки газа в качестве оружия против Украины, то Германия примет ответные меры, к которым могут относиться санкции против российского энергетического экспорта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

