СМИ узнали детали соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2"

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Если Москва будет использовать поставки газа в качестве оружия против Украины, то Берлин примет ответные меры. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2".

Уточняется, что к ответным мерам могут относиться санкции против российского энергетического экспорта. Окончательно оформить соглашение могут в ближайшие дни.

Также для помощи в переходе на экологически чистую энергию США и Германия будут стремиться к наращиванию инвестиций в размере до миллиарда долларов в "зеленый фонд" Украины.

Для поддержки двусторонних энергетических проектов с Киевом Берлин назначит специального посланника. Финансирование этой миссии составит около 70 миллионов долларов.

В рамках соглашения Германия принимает обязательства способствовать продлению не менее чем на десять лет договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.