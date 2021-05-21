США внесли в санкционные списки 13 судов РФ, строящих "Северный поток – 2"

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Суда, участвующие в реализации проекта "Северный поток – 2", попали в санкционный список США. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов.

В черный список вошли суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

Кроме того, под ограничения попали и некоторые компании, среди которых Морская спасательная служба, Мортранссервис, Самарский Теплоэнергетический имущественный фонд.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". По словам представителей Госдепа, Белый дом решил отказаться от ввода ограничений в сторону Nord Stream 2 AG из-за причин, связанных с нацбезопасностью.

Кроме того, в Белом доме признали, что остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2" практически невозможно.

