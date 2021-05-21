Сенаторы США внесли законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока – 2"

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14 сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против компаний, занимающихся строительством "Северного потока – 2". Об этом пишет РИА Новости.

Как заявил сенатор Кевин Крамер, строительство российского трубопровода ослабит глобальные позиции США.

"Администрация (президента США Джо. – Прим.ред.) Байдена <...> потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст президенту России рычаг давления на наших союзников в Европе", – выразил мнение Крамер.

Он подчеркнул, что строительство трубопровода обязательно нужно остановить.

Уточняется, что все сенаторы, подписавшие законопроект, относятся к Республиканской партии. Сенатор Том Тифлис отметил, что решение о введении санкций пойдет на пользу России.

В свою очередь, сенатор Чак Грасси посоветовал Байдену остерегаться похвалы от РФ за его политические решения. При этом сенатор Стив Дейнс заявил, что нынешнее решение администрации по "Северному потоку – 2" недопустимо.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не намерены вводить санкции по отношению к оператору "Северного потока – 2". По словам представителей Госдепа, Белый дом решил отказаться от ввода ограничений в сторону Nord Stream 2 AG из-за причин, связанных с нацбезопасностью.

Позднее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявляла, что остановить строительство трубопровода "Северный поток – 2" практически невозможно. При этом она отмечала различные меры властей США, показывающие отношение к проекту.