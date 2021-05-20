В Германии призвали ввести санкции против США из-за Nord Stream 2

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Член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил, что санкции против США могли бы стать "политически правильным" шагом для правительства Германии. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, повышение таможенных пошлин на поставки американского газа положительно бы повлияли на ситуацию, которая сложилась вокруг "Северного потока – 2" и его оператора Nord Stream 2 AG.
Котре подчеркнул, что пока Берлин выступает против агрессии со стороны США лишь "вербально", риски для проекта трубопровода продолжают сохраняться.
"Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно", – сказал депутат.
Однопартиец Котре Вальдемар Гердт отметил, что трубопровод не каприз Германии, а необходимость для немецкой экономики.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил возможность введения ФРГ санкций в отношении США из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2".
По словам специалиста, при текущей правящей коалиции, а также после выборов такой исход крайне маловероятен, ведь Соединенные Штаты – один из основных торговых партнеров ФРГ.
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