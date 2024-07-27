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Работа аэропортов Казани и Нижнекамска временно ограничена, сообщили в Росавиации.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Временные ограничения действуют с 09:30.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – цитирует ведомство РИА Новости.

9 июля в аэропорту Волгограда ограничили прием самолетов и их отправку после атаки БПЛА на регион. Из-за введенных в регионе ограничений несколько рейсов было задержано.

Помимо этого, ограничения на прилеты и вылеты ввели в Астрахани. Изменения в расписании также произошли после атаки дронов.