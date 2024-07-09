Мужчина ранен из-за атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ в ночь на 9 июля нанесли удары по поселкам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. Вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа", – написал он.

Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка был ранен мужчина, его госпитализировали с осколочными ранениями обоих ног, в Шебекино после пятого за сутки обстрела повреждена ЛЭП, в Грайвороне произошло аварийное отключение электроэнергии, а в поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе был полностью разрушен частный жилой дом.

По словам губернатора, аварийные службы занимаются переподключением оставшихся без света в Грайвороне на резервные источники питания.

В ночь на 9 июля ВСУ также атаковали Белгород. При ударе украинских сил был убит один человек и ранены двое. В результате атаки были выбиты окна в 3 частных домах и в 12 квартирах 8 многоквартирных домов, осколками посечены 2 автомобиля.