Третий беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили очередной беспилотник самолетного типа над Трубчевским районом Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, при воздушной атаке никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

В ночь на 2 июля средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью. Один из дронов был уничтожен в Суражском районе, второй – в Трубчевском. В результате обеих атак обошлось без пострадавших.

До этого четыре женщины, двое мужчин и один ребенок пострадали в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район.