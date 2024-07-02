Экс-спикер ВВС Украины Игнат: имеются потери при ударе по аэродрому в Миргороде

02 июля, 04:37Политика
Фото: Министерство обороны РФ
Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о наличии потерь техники при ударе ВС РФ по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он написал в своих соцсетях.
"Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", – приводит РИА Новости сообщение экс-спикера ВВС Украины.
Вместе с тем какие-либо подробности и количество поврежденной техники он не стал уточнять.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Степовую Новоселовку в результате успешных действий освободила группировка войск "Запад", а Новопокровское – "Центр".
До этого стало известно, что российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS.
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