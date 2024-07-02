Экс-спикер ВВС Украины Игнат: имеются потери при ударе по аэродрому в Миргороде

Фото: Министерство обороны РФ

Бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о наличии потерь техники при ударе ВС РФ по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Это война, и, к сожалению, не без потерь техники. Это я применительно к вражескому удару по аэродрому Миргород", – приводит РИА Новости сообщение экс-спикера ВВС Украины.

Вместе с тем какие-либо подробности и количество поврежденной техники он не стал уточнять.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Степовую Новоселовку в результате успешных действий освободила группировка войск "Запад", а Новопокровское – "Центр".

До этого стало известно, что российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS.