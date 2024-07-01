ВС РФ освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области и Новопокровское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Степовую Новоселовку в результате успешных действий освободила группировка войск "Запад", а Новопокровское – "Центр". Также они улучшили тактическое положение.

Подразделения ВС РФ освободили 29 июня населенный пункт Шумы в ДНР. Тогда же они улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.

