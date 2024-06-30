Взрыв произошел возле берега в Одессе

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Взрыв произошел в нескольких метрах от берега в Одессе, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Очевидцы заявили, что видели, как над акваторией поднялся столб воды. Они предположили, что это могла быть мина. Ранее местные издания уточняли, что в Одесской области с утра 30 июня дважды объявляли воздушную тревогу.

До этого, 24 июня, представители подполья заявляли о ракетном ударе возле завода тяжелого краностроения "Краян" в Одессе со складами ракет западного производства и иностранных наемников. Подпольщики уточняли, что украинская ПВО не сработала.

