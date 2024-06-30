Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа уничтожен над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Попытка Киева атаковать российские объекты была пресечена примерно в 10:30. Противник атаковал город Грайворон, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", – написал он.

По его словам, украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на авто, которое было припарковано возле многоквартирных домов, из-за чего автомобиль полностью сгорел. Также пострадал соседний транспорт, у которого обгорела водительская сторона. Как добавил губернатор, в соседнем доме в 3-х квартирах выбиты окна.

Ранее утром 30 июня украинские войска уже попытались атаковать российские объекты на территории Белгородской области. Тогда российские силы ПВО сбили дрон самолетного типа.

