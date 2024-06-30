Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки войск "Центр" за 29 июня освободили населенный пункт Шумы, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) на этом же направлении улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение 41-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 109-й бригады теробороны в районах Кирово, Ленинского, Сокола, Новгородского (Верховной радой Украины в 2021 году переименован в Нью-Йорк, но власти ДНР в 2022 постановили возвращать названия, существовавшие до 2014 года. – Прим. ред.) и Новоселовке Первой.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Радоловка в ДНР, заняв более выгодные позиции. Позже подразделения взяли под контроль Белогоровку в ЛНР.

