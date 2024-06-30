Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

По состоянию на 30 июня подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Спорное в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике четырем механизированных, по одной мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой и пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и других населенных мест Донецкой Народной Республики.

За истекшие сутки ВСУ потеряли в этом районе до 450 военных, два танка, три боевые бронемашины и 4 автомобиля, а также две американских гаубицы, четыре артиллерийских орудия, САУ "Гвоздика" и еще четыре британских орудия. Группировкой были уничтожены украинский склад артиллерийских боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

При этом войска группировки "Центр" освободили Новоалександровку, нанеся поражение еще двум механизированным, десантно-штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригаде нацгвардии Украины в районах Торецка, Кирово и других населенных пунктов ДНР. Потери противника на этом направлении составили до 370 военных, а также 8 авто, американская гаубица, орудие "Мста-Б", две гаубицы Д-30, две противотанковые пушки и радиолокационная станция производства США.

Ранее подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Шумы в ДНР. Тогда же, 29 июня, они улучшили свое тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ.

