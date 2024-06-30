Штурмовики "Ветеранов" заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине Кирова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые подразделения отряда "Ветераны" российской группировки войск "Центр" заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине населенного пункта Кирова, используя тоннель. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В МО РФ уточнили, что российские военные скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью свыше трех километров вдоль канала Северский Донец. ВС РФ зашли в тыл укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями, отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, солдаты наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания по туннелю. Военные использовали фактор внезапности и полностью овладели опорным пунктом, "заставив противника сдаться или бросить позиции и отступить", заключили в министерстве.

Ранее Российские подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР. Российские войска заняли более выгодные рубежи, подчеркнули в Минобороны РФ.

До этого глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ северо-западнее села Вербового в Запорожской области. Российские солдаты также наступают северо-западнее села Работино, дополнил Рогов.