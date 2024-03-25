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25 марта, 14:15

Политика

Рогов заявил, что российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) северо-западнее села Вербового в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава местного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что ВС РФ прорвали оборону украинских войск на ореховском направлении и продвинулись на два километра вглубь, при этом заняв пять опорных пунктов противника. Также российские солдаты в этом же районе наступают северо-западнее села Работино, добавил Рогов.

По его словам, ВС РФ также нанесли удары по позициям ВСУ в районе сел Пятихатки и Жеребянки. Однако официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее Рогов рассказывал, что жители Работина воспринимают украинских солдат как оккупантов. Так, эвакуированные в 2023 году жители заявили, что призывают ВСУ уйти из их села. Рогов также отметил их сильный дух и любовь к РФ.

Российские военные атаковали позиции ВСУ в районе Вербового

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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