Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи, подчеркнули в Минобороны РФ, рассказывая об успехах российской армии за истекшую неделю с 22 по 28 июня.

"Южная" группировка Вооруженных сил РФ нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух аэромобильных бригад и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

В итоге противник в этом районе за неделю потерял до 4 410 военных, два танка, восемь бронемашин, 48 авто, 39 орудий полевой артиллерии, включая 11 американских гаубиц М777 и М198, уточнили там. Также с 22 по 28 июня группировка уничтожила семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике, заняв более выгодные позиции. Позже военные подразделения взяли под контроль село Клещеевка в ДНР.

