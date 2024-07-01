Специалисты РФ изучают систему наведения и коррекции полета ракеты ATACMS

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Российские специалисты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS. Об этом со ссылкой на специалиста по работе с вооружением сообщает РИА Новости.

Специалист поделился, что в руки военных РФ попала боевая часть ракеты ATACMS с системой наведения и тремя лазерными кольцевыми гироскопами, с помощью которых она удерживается на отстроенной баллистической траектории. Кроме того, коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории производится с помощью GPS-антенны.

"Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории. Знать каналы корректирования", – рассказал он.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня при помощи американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей, а еще 153, из которых 27 детей, пострадали.

В Москву эвакуировали 22 раненых, среди которых 12 детей. Из-за тяжести диагноза им необходима особая помощь и уникальные медицинские вмешательства.

