МО РФ: Вашингтон несет ответственность за удар ATACMS по Севастополю

Фото: U.S. Army via AP/John Hamilton

Вашингтон несет ответственность за ракетный удар по мирным жителям Севастополя. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, все полетные задания для ракет ATACMS вводятся американскими специалистами на основе данных спутниковой разведки Соединенных Штатов. США, которые поставили это оружие на Украину, прежде всего несут ответственность за атаку, а также киевский режим, с территории которого удар был нанесен, указали в МО РФ. Там добавили, что подобные действия не останутся без ответа.

Украинская армия обстреляла Севастополь днем 23 июня. В результате атаки погибли пять человек – двое взрослых и трое детей. Пострадали 124 человека.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Понедельник, 24 июня, объявлен в Севастополе и Крыму днем траура. В этот день отменят все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия.