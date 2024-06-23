Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь выросло до пяти

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Число погибших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь выросло до пяти. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

По его данным, погибли двое взрослых и трое детей. Он уточнил, что пострадали 124 человека. Пять детей находятся в реанимации, остальные пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести, добавил губернатор.

Также Владимир Путин во время телефонного разговора с Развожаевым выразил соболезнования погибшим и пострадавшим. Даны все команды федеральным органам об оказании помощи Севастополю, и сейчас эти решения воплощаются, указал Развожаев.

Как сообщил агентству источник в силовых структурах, предварительно ракеты по городу запускались украинской армией из района Николаева. Сейчас принимаются меры по ликвидации расчета, который запускал ракеты, добавил собеседник ТАСС.

ВСУ атаковали Севастополь около 12:20 23 июня. Из-за падения осколков ракет загорелся один из домов на территории СНТ на Северной стороне. Кроме того, в районе пансионата "Лазурь" начался лесной пожар.

СК России по факту атаки возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи установят обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

Также 24 июня объявлено в Севастополе и Крыму днем траура. В этот день будут отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия.