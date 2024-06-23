24 июня объявлено днем траура в Севастополе после атаки ВСУ

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Понедельник, 24 июня, объявлен днем траура в Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он указал, что в Севастополе в этот день отменят все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. Также в знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги, добавил Развожаев.

"Севастополь скорбит", – написал губернатор.

Кроме того, день траура объявлен в Республике Крым 24 июня по погибшим в Севастополе. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал в телеграм-канале.

"Крым скорбит вместе с братским Севастополем. В понедельник в республике отменяются все культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия", – говорится в публикации.

ВСУ атаковали регион около 12:20 23 июня. Из-за падения осколков ракет загорелся один из домов на территории СНТ на Северной стороне. Кроме того, в районе пансионата "Лазурь" загорелся лес.

Согласно данным Развожаева, в результате обстрела погибли три человека, среди которых двое детей. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что число пострадавших выросло до 124 человек, среди получивших ранения 27 детей. Он отметил, что сейчас в городе продолжается эвакуация раненых в больницы, на месте работают более 20 бригад скорой помощи.

СК России по факту атаки возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Следователи установят обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.