Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь увеличилось до трех

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Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до трех человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого", – информировал он.

Число пострадавших при ударе выросло почти до 100 человек. Для помощи получившим ранения в городе мобилизовали всю систему здравоохранения, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах.

Развожаев добавил, что выехал в больницу. На месте происшествия работает прокурор Севастополя Андрей Шевцов. Губернатор также подчеркнул, что семьям погибших будет оказана помощь. Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ, ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

ВСУ атаковали регион около 12:20 23 июня. В результате падения осколков ракет загорелся один из домов на территории СНТ на Северной стороне. В районе пансионата "Лазурь" загорелся лес. Для ликвидации огня на место выехали спасатели.

