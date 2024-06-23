Москалькова назвала атаку ВСУ на Севастополь террором против мирного населения

Фото: телеграм-канал "Чп / Севастополь"

Атака украинских войск на Севастополь является террором против мирного населения. Об этом в своем телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее российские силы уничтожили пять воздушных целей над Севастополем. Их осколки упали в прибрежной зоне. В результате произошедшего погибли два мирных жителя, еще 22, включая двухлетнего ребенка, пострадали.

"Самые сердечные соболезнования родным и близким погибших. Вечная память", – написала омбудсмен.

Получившим ранения при атаке Москалькова пожелала скорейшего выздоровления.

До этого над Севастополем обнаружили четыре беспилотника. Воздушные цели ликвидировала система ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал.

