Средства ПВО уничтожили за ночь четыре беспилотника над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над регионами РФ в ночь на 13 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, три дрона были сбиты над территорией Ярославской области, еще один – над Владимирской областью.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области. В результате вражеских действий пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ использовали для атаки кассетные боеприпасы.

До этого мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ Петровского района Донецка. Женщина получила осколочные ранения левого плеча.