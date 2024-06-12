Женщина пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские войска подвергли обстрелу Петровский район Донецка. В результате вражеских действий пострадала мирная жительница. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о случившемся в своем телеграм-канале.

"В результате вчерашнего вечернего обстрела Петровского района на площади Победы осколочные ранения левого плеча получила женщина 1990 года рождения", – уточняется в его публикации.

Ранее один человек погиб и четверо оказались ранены после удара ВСУ по Донецку. Тогда за день украинские силы совершили 33 обстрела территории ДНР, выпустив 87 боеприпасов, в том числе кассетных, а также использовали БПЛА.

