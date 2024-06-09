Один человек погиб и четверо ранены в результате удара ВСУ по Донецку

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В ходу атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецку погиб один мирный житель, а еще четверо были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"При сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника погиб мужчина 1986 года рождения, пострадали мужчины 1971 и 1980 года рождения (ранения легкой и средней степени тяжести) и женщина 1987 года рождения (состояние средней степени тяжести)", – рассказал Пушилин.

При этом в Кировском районе столицы республики ранили женщину 1947 года рождения, ее состояние оценили как средней степени тяжести. Глава ДНР добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пушилин уточнил, что за день ВСУ совершили 33 обстрела территории республики, выпустив 87 боеприпасов, в том числе кассетных, а также использовали БПЛА.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также уничтожили семь полевых складов боеприпасов украинских военнослужащих. Подразделение "Юг" улучшило свое положение по переднему краю.