Белоусов: под контроль ВС РФ в этом году перешло 880 кв км территории

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, группировки ВС России вытесняют противника с занимаемых позиций, причем продвигаютсся на всех тактических направлениях. Белоусов сообщил, что российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области.

"Благодаря мужественным и профессиональным действиям наших военнослужащих в этом месяце освобождены 28 населенных пунктов", – добавил министр.

Ранее Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.

По его словам, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, двенадцать Bradley. Также сбито 11 самолетов и 4 вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

