МО РФ: российские военные освободили Андреевку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил РФ освободили Андреевку в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что российская армия улучшила положение по переднему краю, а также нанесла поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.

При этом, по информации ведомства, группировка "Север" продолжает продвигаться в глубину обороны врага.

Ранее стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

