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21 мая, 11:43

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Ганчев: северная часть Волчанска полностью освобождена

Северная часть Волчанска полностью освобождена

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он отметил, что Волчанск остается самой горячей точкой на территории Харьковской области. Российские войска вклинились в оборону и выбили врага, насколько смогли. Они улучшили свои позиции и продолжают движение к речке Волчья, которая делит город на две части, подчеркнул Ганчев.

До этого подразделения "Южной" группировки войск освободили поселок Белогоровка в ЛНР и заняли более выгодные позиции. Поражение живой силе и технике противника нанесли в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

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