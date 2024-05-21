Ганчев: северная часть Волчанска полностью освобождена

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

Он отметил, что Волчанск остается самой горячей точкой на территории Харьковской области. Российские войска вклинились в оборону и выбили врага, насколько смогли. Они улучшили свои позиции и продолжают движение к речке Волчья, которая делит город на две части, подчеркнул Ганчев.

До этого подразделения "Южной" группировки войск освободили поселок Белогоровка в ЛНР и заняли более выгодные позиции. Поражение живой силе и технике противника нанесли в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.