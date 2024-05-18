ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы российской группировки "Север" освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Министерство обороны РФ опубликовало в своем официальном телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"В результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", – отмечается в публикации.

До этого ведомство отметило, что российские войска освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области. Ежедневно сообщается о переходе под контроль ВС РФ новых населенных пунктах. На фоне сложившейся ситуации глава ВГА региона Виталий Ганчев указал на панические настроения в рядах вражеских войск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о скорых тяжелых боях под Харьковом.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, указал на возможную потерю контроля над Харьковом, из-за чего начал требовать от Запада новый пакет вооружения.

