Главком ВСУ Сырский предупредил о скорых тяжелых боях под Харьковом

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Украинскую армию ждут тяжелые бои под Харьковом, предупредил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока", – объяснил он причину своих опасений.

Ранее стало известно, что российские войска освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области. Продолжается зачистка в Волчанске. На фоне этого глава ВГА региона Виталий Ганчев указал на панические настроения в рядах вражеских войск.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что ВС РФ каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Однако, по его словам, планов взятия Харькова сейчас нет.

