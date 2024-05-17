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17 мая, 15:13

Политика

Главком ВСУ Сырский предупредил о скорых тяжелых боях под Харьковом

Фото: ТАСС/Zuma

Украинскую армию ждут тяжелые бои под Харьковом, предупредил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

"Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока", – объяснил он причину своих опасений.

Ранее стало известно, что российские войска освободили более 200 квадратных километров в Харьковской области. Продолжается зачистка в Волчанске. На фоне этого глава ВГА региона Виталий Ганчев указал на панические настроения в рядах вражеских войск.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что ВС РФ каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Однако, по его словам, планов взятия Харькова сейчас нет.

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу на харьковском направлении

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