Глава ВГА Ганчев: ВС РФ освободили более 200 квадратных км Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 200 квадратных километров освобождено Вооруженными силами России (ВС РФ) в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

"Наши войска продвигаются вглубь территории Харьковской области. Частично северная часть региона уже освобождена", – рассказал он в видео, размещенном в телеграм-канале ВГА.

По его информации, в настоящее время ВС РФ продолжает зачистку в городе Волчанске. Он уточнил, что высокие темпы продвижения российских войск сказываются на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как среди последних фиксируются панические настроения.

"Многие дезертируют, есть определенные факты", – заключил он.

Ранее, 14 мая, Ганчев указывал, что ВС РФ взяли под контроль западную и северную части Волчанска. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в сложившейся ситуации в Харьковской области виноват весь мир, так как ВСУ испытывают сложности из-за задержки помощи США.

Владимир Путин связал военную операцию на этом направлении с необходимостью создания санитарной зоны для защиты приграничных районов РФ, включая Белгород. По словам президента РФ, в настоящее время планов взятия Харькова нет.

