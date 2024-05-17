WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления ВС РФ под Харьковом

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Терминалы доступа к спутниковому интернету Starlink вышли из строя в тот день, когда Вооруженные силы России (ВС РФ) начали наступление на севере Харьковской области. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на украинских солдат.

По словам представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), это произошло впервые с момента начала СВО, из-за чего отключение застало их врасплох. Солдат 125-й бригады территориальной обороны ВСУ объяснил, что они использовали дроны для слежки за ВС РФ. Однако трансляция прервалась утром 10 мая, указал он.

По версии украинского военнослужащего, это произошло из-за радиоэлектронных помех со стороны России. В тот же день ВС РФ начали наступать на харьковском направлении, подчеркнули журналисты.

"В какой-то момент мы остались полностью слепы", – сказал командир подразделения дронов 125-й бригады.

Из-за этого солдатам ВСУ пришлось ориентироваться по радио и телефонам, указал командир.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев рассказал, что российские войска освободили уже более 200 квадратных километров территорий на севере области.

Владимир Путин объяснил военную операцию на этом направлении с необходимостью создания санитарной зоны для защиты приграничных районов РФ. При этом планов взятия Харькова, по словам президента РФ, на сегодняшний момент нет.

