Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В течение минувшей недели подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также уничтожила семь полевых складов боеприпасов украинских военнослужащих. Подразделение "Юг" улучшило свое положение по переднему краю.

В министерстве дополнили, что противник потерял:



до 2 835 военнослужащих;

14 боевых бронированных машин;

29 автомобилей;

35 орудий полевой артиллерии, 13 из которых западного производства;

зенитную самоходную установку Gepard.

Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское в ДНР. ВСУ потеряли до 2 690 военнослужащих в течение прошлой недели.

Подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника. Потери украинских военных составили:



два танка, в том числе Abrams американского производства;

14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley американского производства;

21 автомобиль;

62 орудия полевой артиллерии;

боевая машина РСЗО HIMARS.

До этого группировка войск "Центр" взяла под контроль село Уманское в ДНР. В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю.