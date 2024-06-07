07 июня, 14:47Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В течение минувшей недели подразделения Южной группировки российских войск освободили населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, а также уничтожила семь полевых складов боеприпасов украинских военнослужащих. Подразделение "Юг" улучшило свое положение по переднему краю.
В министерстве дополнили, что противник потерял:
- до 2 835 военнослужащих;
- 14 боевых бронированных машин;
- 29 автомобилей;
- 35 орудий полевой артиллерии, 13 из которых западного производства;
- зенитную самоходную установку Gepard.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Уманское в ДНР. ВСУ потеряли до 2 690 военнослужащих в течение прошлой недели.
Подразделения "Центра" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и национальной гвардии Украины, а также отразили 39 контратак противника. Потери украинских военных составили:
- два танка, в том числе Abrams американского производства;
- 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley американского производства;
- 21 автомобиль;
- 62 орудия полевой артиллерии;
- боевая машина РСЗО HIMARS.
До этого группировка войск "Центр" взяла под контроль село Уманское в ДНР. В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю.
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