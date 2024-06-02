02 июня, 12:18Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Уманское в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю. В ходе боевых действий противник потерял до 290 военных, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Подразделения "Востока" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 125 человек.
С начала 2024 года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территорий. Российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области. Только в мае ВС РФ освободили 28 населенных пунктов.
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