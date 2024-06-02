ВС РФ освободили населенный пункт Уманское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль село Уманское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В то же время группировка войск "Юг", отразив атаку ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, улучшила положение по переднему краю. В ходе боевых действий противник потерял до 290 военных, а также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения "Востока" нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери ВСУ составили до 125 человек.

С начала 2024 года под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территорий. Российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области. Только в мае ВС РФ освободили 28 населенных пунктов.

